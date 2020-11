Varta-Aktie: Was für eine Ansage!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Es ist noch nicht lange her, da war die Varta-Aktie kurz davor, die 100-Euro-Linie nach unten zu durchbrechen. Einige Beobachter befürchteten schon das Ende des langfristigen Aufwärtstrends und damit weitere satte Kursverluste. Dass die Korrektur mitten in das erneute Aufflammen der Corona-Pandemie fiel, machte die Sorgen an den Märkten nicht immer kleiner. Letztlich hatten die Bullen aber noch ein wichtiges Wörtchen ...



