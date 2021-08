Varta-Aktie: Warum sie über 16 % gefallen ist!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Wenn du meinen Varta (WKN: A0TGJ5)-Artikel vom 18.06.2021 gelesen hast, kennst du bereits die Fallstricke der Aktien. Wenn sie bereits überbewertet sind, genügt eine kleine Prognoseverfehlung, um den Aktienkurs unverhältnismäßig stark fallen zu lassen. Auf einen vorher zu starken Anstieg folgt somit meist ein überproportionaler Einbruch.

Varta setzt Margenexpansion fort

Dabei fielen Vartas Zahlen zum Halbjahr 2021 sogar positiv aus. Der Umsatz stieg um 1,76 % auf 397,6 Mio. Euro und der Gewinn wuchs mit 14,3 % auf 45,6 Mio. Euro sogar noch stärker. Varta konnte somit seine Gewinnmarge weiter auf 11,5 % verbessern, was einen sehr guten Wert darstellt.

Doch die Analysten hatten mit einem stärkeren Wachstum gerechnet. Für das Gesamtjahr 2021 geht Varta weiterhin von einem Umsatz in Höhe von 940 Mio. Euro aus, was gegenüber 2020 einem Wachstum von 8 % entsprechen würde. In den Vorjahren ist das Geschäft hingegen mit einer durchschnittlichen Rate von über 42 % angezogen. Somit ist aktuell eine Wachstumsabschwächung erkennbar. Der Aktienkurs und die Bewertung sind in den letzten Jahren stark gestiegen und hoch. Selbst mit der aktuellen Kurskorrektur ist die Aktie deshalb immer noch leicht überbewertet.

Gemischte Segmententwicklung

Varta verbuchte insbesondere in seinem Segment Lithium-Ion Solutions & Microbatteries einen Umsatzrückgang von -2,7 % auf 233,2 Mio. Euro. Das bereinigte EBITDA wuchs nur leicht um 2,4 % auf 84,4 Mio. Euro. Seine Position im Kerngeschäft mit Hörgerätebatterien konnte Varta weiter festigen. Das Unternehmen baute in diesem Segment seine Bestände auf, um in der zweiten Jahreshälfte die erwartet höhere Nachfrage bedienen zu können.

Deutlich besser lief es im Segment Household Batteries. Hier wuchs der Umsatz um 8,9 % auf 164,4 Mio. Euro. Die bereinigte EBITDA verbesserten sich sogar um 41,6 % auf 27,8 Mio. Euro. Hier sind die Consumer Batteries und Energiespeicherlösungen angesiedelt, die auch zukünftig ein hohes Wachstumspotenzial versprechen. Varta konzentriert sich auf sein margenstarkes Geschäft und hat im Energiespeichersegment weitere Marktanteile hinzugewonnen. Beides sind sehr positive Entwicklungen.

Zukünftige Wachstumsmöglichkeiten

Varta profitiert vor allem von seiner Wachstumsfantasie. So werden zukünftig in fast jedem Sektor Akkus benötigt. Vor allem Energiespeicherlösungen und E-Auto-Batterien bieten weiterhin enorme Möglichkeiten. Bis zum Jahresende 2021 wird mit der Fertigstellung der ersten Pilotanlage für E-Auto-Batterien gerechnet. Ein erster Kunde aus der Autoindustrie wurde bereits gewonnen. Trotz der vielen Anbieter sollte es Varta auch zukünftig gelingen, noch mehr Automobilkunden zu gewinnen.

Die Varta-Aktie bleibt anfällig

Varta-Aktien versprechen also auch zukünftig Wachstumspotenzial, doch es muss immer zur Bewertung passen. Anfang 2020 fiel der Aktienkurs um mehr als die Hälfte. Damals wurde das Aufkommen asiatischer Konkurrenz befürchtet. Da sie nicht verschwinden wird, bleib sie auch zukünftig eine Gefahr.

