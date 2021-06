Varta-Aktie: Warten auf den Absturz!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Nach zwei sehr erfolgreichen Tagen zum Wochenbeginn an der Börse, muss Varta am Mittwoch erstmals wieder einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Nach einem Schlusskurs von 124,90 Euro am vergangenen Freitag im Xetra-Handel, hatten sich die Papiere des Batterieherstellers bis zum Dienstag auf 127,45 Euro verbessert, am Mittwoch ging es mit der Varta-Aktie zunächst sogar auf 128,30 Euro hinauf. Dann allerdings setzte eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung