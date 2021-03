Varta-Aktie: Wann hört es auf?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Langsam tut es alleine vom Hinsehen weh, selbst wenn man kein Aktionär ist. Der Batteriehersteller aus Ellwangen rutscht an der Börse in einem besorgniserregenden Tempo ab. Die 100€-Marke nähert sich weiter an. Knapp 9% an Wert gingen in der letzten Handelswoche verloren.

Damit scheint sich die Abwärtsspirale zwar etwas zu verlangsamen. An seiner Kontinuität hat der Trend deswegen allerdings nichts eingebüßt.



