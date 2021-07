Varta-Aktie: Vorteil liegt aufseiten der Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Derzeit befindet sich die Varta-Aktie auf dem Unterstützungsbereich von rund 130 EUR. In den jüngsten Handelstagen ist sogar schon zu sehen, dass es zu einer Bestätigung dieser Unterstützung kommt. Hierzu bedarf es nun noch einen Anstieg über das letzte kleine Hoch von 146 EUR. Ist das geschafft, so darf es in Richtung des Allzeithochs von 181 EUR Richtung Norden gehen!

