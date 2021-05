Varta-Aktie: Mit Vollgas in die digitale Zukunft!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Rund zehn Millionen Batteriezellen stellt Varta laut Schätzungen derzeit täglich her. Bei einer solchen Menge fällt es schwer, den Überblick zu behalten. Um das in Zukunft lückenlos zu ermöglichen, arbeitet das Unternehmen derzeit mit dem Fraunhofer Institut an einem gemeinsamen Forschungsprojekt.

Ziel des Ganzen ist es, die Herstellung von Batteriezellen vollständig zu digitalisieren und mit Künstlicher Intelligenz zu erweitern. Dadurch soll jeder



