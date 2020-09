Varta-Aktie: Varta spricht Klartext!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Es galt lange Zeit an den Märkten als ein offenes Geheimnis, dass Varta im großen Stil Batterien für die kabellosen Kopfhörer „AirPods“ des Tech-Riesen Apple herstellt. Eben diese Gerücht beförderten die Varta-Aktie in der jüngeren Vergangenheit auf immer neue Kursrekorde. Die Aufwärtsbewegung hat zwar einen kleinen Knick bekommen, ist an sich aber noch immer aktiv. Manches Mal fallen die Aktionäre mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



