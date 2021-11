Varta Aktie: Unter Druck!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Eine Anmerkung vorab: Das war wohl kein Karnevalist, der bei Varta als Termin für die nächste Veröffentlichung von Geschäftszahlen den 11.11.2021 festgelegt hat. Aber auch wenn es dann die 9-Monats-Zahlen gibt – am Freitag (5.11.) gab es bereits vorläufigen Zahlen, die aussagekräftig waren. So war da die Rede von Verzögerungen bei „neuen Kundenprojekten“. Das führte zu „einem verringerten Umsatzwachstum“, so Varta. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



