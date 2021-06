Varta-Aktie: Unter Druck!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Varta-Aktie kam in den letzten beiden Handelstagen mächtig unter Druck. Am Donnerstag vergangener Woche lag der Aktienkurs noch bei 141 Euro. Am Freitag ging es mit der Aktie des Batterieherstellers ordentlich bergab und auch heute ist die Varta-Aktie tief im Minus. Aktuell notiert sie bei ca. 130 Euro. Damit hat die Aktie fast alle Gewinne des bisherigen Börsenjahres wieder abgegeben. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



