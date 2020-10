Varta-Aktie: Unruhige Zeiten brechen an!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Was im vergangenen Monat los war, haben die Anleger von Varta schon seit Längerem nicht mehr erlebt. Nachdem die Aktie des Batterieherstellers über Monate von einem Hoch zum nächsten eilte, ging es wieder spürbar in Richtung Süden. Auch letzte Woche kam es wieder zu einem Minus von 2,5 Prozent. Verantwortlich dafür dürfte vor allem eine Meldung sein, welche so manchem Beobachter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



