Varta Aktie: Unfassbarer Hammer!

Varta ist in einem gigantischen Höhenflug verankert. Dabei verlor das Unternehmen am Dienstag minimal den Faden und musste einen Abschlag von 2,3 % hinnehmen. Am Gesamtbild hat sich nach Meinung von Analysten jedoch nichts geändert. Nachdem auch die Berenberg Bank kürzlich das Kursziel bei 115 Euro bestätigt hatte, dürfte es in den kommenden Tagen zumindest möglich sein, die Untergrenze bei 100 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



