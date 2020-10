Varta Aktie: Trend bestätigt!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Varta Aktie: Am gestrigen Handelstag kam es zu einem positiven Abprall vom aufwärts gerichteten Trend. Zugleich ist der Kurs aus einer Bullenflagge ausgebrochen. Damit stehen die Chancen allemal gut, dass sich die Aufwärtsbewegung fortsetzt und es zu einem weiteren Anstieg kommt. In diesem Rahmen kommen die Kursziele von 157,57 und 176,07 Euro in den Fokus. Wichtig ist jetzt noch, dass die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



