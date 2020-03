Varta-Aktie – Stabilierung JA – Entspannung NEIN!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Im Gegensatz zu so manch anderen deutschen Aktien konnte sich die VARTA-Aktie in den vergangenen Handelstagen gut behaupten! Deutlicher Verkaufsdruck fehlte. Ein kurzer Rücksetzer unter die seit Jahresanfang gültige Range brachte keine Anschlussverkäufe hervor! Allerdings fehlt auch bislang eine klare Erholung. Eine solche ist natürlich in einem insgesamt schwachen Marktumfeld eher schwierig! Daher gilt, dass zwar eine Stabilisierung im Kursverlauf sichtbar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



