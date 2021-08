Varta-Aktie: Springt der Kursmotor jetzt wieder an?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Der Batteriekonzern Varta konnte in der Vergangenheit oft mit sehr starken Kursgewinnen für Aufsehen sorgen. Je stärker die Freude war, desto tiefer sitzt nun jedoch auch die Enttäuschung bei den Anlegern. In den letzten Quartalszahlen konnte man herauslesen, dass es für den Konzern nicht so gut lief, wie von den Analysten erwartet. Daher prägen den Kurs derzeitig auch unübliche, starke Ausschläge. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



