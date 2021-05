Varta-Aktie: Solides Q1! Jetzt ein Kauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Varta-Aktie (WKN: A0TGJ5) ist bereits seit einiger Zeit ein viel diskutierter Hot Stock. Die Batterietechnologie hat dem deutschen Unternehmen und vor allem der Aktie einen signifikanten Aufschwung beschert. Den gilt es konsequent operativ zu rechtfertigen.

Jetzt hat die Varta-Aktie in die Zahlen für das erste Quartal blicken lassen. Vielleicht so viel vorweg: Das Zahlenwerk ist absolut solide. Die sich daraufhin logisch anknüpfende Frage ist natürlich: Macht das die Aktie jetzt zu einer attraktiven Kaufchance? Mit Blick auf das erste Quartal und die allgemeine, fundamentale Ausgangslage wollen wir das heute etwas näher unter die Lupe nehmen.

Varta-Aktie: Solides Q1!

Wie wir jetzt jedenfalls mit Blick auf das erste Quartal feststellen können, hat das Batterieunternehmen solide abgeliefert. Die Umsätze lagen in den ersten drei Monaten dieses neuen Geschäftsjahres 2021 bei 204,3 Mio. Euro. Nach einem Vorjahreswert in Höhe von 198,5 Mio. Euro entspricht das einem moderaten Plus. So weit nicht sonderlich spektakulär, für COVID-19-Zeiten jedoch schon.

Beim Betrachten der Ergebniszahlen und des Vergleichs mit dem Vorjahr ergibt sich ein etwas gemischteres Bild. So konnte die Varta-Aktie das EBITDA von einem Vorjahreswert von 46,5 Mio. Euro zwar auf 59,7 Mio. Euro steigern. Das bereinigte EBITDA kam hingegen auf eine Marge von 29,3 %, nach einem Vorjahreswert von 26 %. Die Tendenz zeigt hier unzweifelhaft in die richtige Richtung.

Das Konzernergebnis liegt mit 24,37 Mio. Euro jedoch knapp unter dem Vorjahreswert von 24,53 Mio. Euro. Mit einem Ergebnis je Aktie von 0,60 Euro und einem Vergleichswert von 0,61 Euro für 2020 setzt sich diese Entwicklung fort. Aber wie gesagt: Die operative Basis ist insgesamt stark, wir müssen schließlich COVID-19 berücksichtigen. Sowie auch den Vergleichswert des Vorjahres, der noch nicht sonderlich von der Pandemie beeinflusst ist.

Besonders interessant ist außerdem, dass das Management hinter der Varta-Aktie nach dem soliden Quartal von einer starken Nachfrage spricht. Und dass ein erster Kunde aus dem Automobil-Segment für die Batterielösungen gefunden werden konnte. Keine Frage: Das könnte das Wachstum auf ein neues Level hieven.

Jetzt ein Kauf …?

Die Varta-Aktie ist grundsätzlich interessant, auch wenn das erste Quartal noch operativ seine Höhen und Schwächen besaß, die im Rahmen der aktuellen Ausgangslage mit COVID-19 jedoch gut kontextualisiert werden können. Das, was für mich eigentlich den Charme der Aktie ausmacht, ist die vergleichsweise geringe Bewertung.

Das Unternehmen Varta kommt derzeit schließlich auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,6 Mrd. Euro. Sollte es das Management schaffen, sich zu einem qualitativen Zulieferer der Automobilindustrie zu etablieren, könnte das eine Neubewertung auslösen. Ein erster Meilenstein ist immerhin geschafft. Wobei es natürlich trotzdem Chancen und Risiken bei dieser potenziellen Wachstumsgeschichte gibt.

Der Artikel Varta-Aktie: Solides Q1! Jetzt ein Kauf? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap – jetzt hier komplett kostenlos abrufen!



Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021