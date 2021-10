Varta-Aktie: So ist der Stand

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Anleger benötigen noch etwas Geduld. Die nächsten Impulse in Form der kommenden Quartalsdaten werden erst am 11. November von Varta veröffentlicht. Bis dahin heißt es wohl für die Börsianer “abwarten”. Die Optimisten dürften den Wert bei Rücksetzern zwar auffangen – doch die Pessimisten wiederum in Erholungen hinein Positionen der Varta-Aktie abbauen.

Die einen erwarten für Varta eine glänzende Zukunft. Nicht nur im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung