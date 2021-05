Varta-Aktie: Sie sind sich nicht einig!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Aktie von Varta hat bislang eine ausgesprochen erfolgreiche Woche an der Börse erlebt. Auch wenn im Vormittagshandel am Mittwoch der Aufwärtsmarsch erst einmal gestoppt wurde, haben sich die Papiere des Batterieherstellers seit Freitag von 117,40 auf aktuell 122,75 Euro verbessert. Ein Plus von rund fünf Prozent bei der Varta-Aktie kann sich aber sehen lassen, auf Wochensicht sind es sogar mehr