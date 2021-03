Varta-Aktie: Sie sehen das völlig anders!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Aktie von Varta hat nach ihrem jüngsten Höhenflug einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen. Nachdem vor einer Woche bekannt geworden war, dass der Batteriehersteller in die Produktion von Akkus für Elektroautos einsteigen wird, waren deren Anteilsscheine von zuvor knapp 112 auf bis zu 135,50 Euro am Dienstag angestiegen. Am Mittwochvormittag standen zeitweilig nur noch 130,20 Euro bei der Varta-Aktie zu Buche,