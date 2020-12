Varta Aktie: Sie erwarten Großes!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Zu Beginn dieser Woche noch sah es ganz übel aus für Varta an der Börse: Auf bis zu 105,10 Euro war die Aktie des Batterie-Herstellers am Dienstag im Xetra-Handel zurückgefallen. Doch dann kamen die Papiere zurück, und wie: Am Mittwoch zum Handelsschluss notierte die Varta-Aktie bereits bei 112 Euro, am Donnerstag war kurzzeitig ein Kurs von 113,20 Euro erreicht. Und auch, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



