Varta Aktie: Setzt sich der Aufwärtstrend nun weiter fort?

Im Jahr 2019 konnte die Varta Aktie Kursgewinne in Höhe von 422 % erzielen und so ein damaliges Allzeithoch bei 127,80 Euro erreichen. Darauf folgte jedoch bereits im Januar ein Absturz um 40 %, gefolgt vom Corona Crash, sodass der Kurs kurzzeitig auf unter 50 Euro fiel. All diese Verluste konnten jedoch inzwischen wieder egalisiert werden



