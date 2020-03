Varta Aktie: Sensationelles am Abend!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Bis nach dem Mittag sah es am Freitag nach einer deutlichen Erholung an den Aktienmärkten aus. Der deutsche Leitindex Dax hatte nach dem Absturz am Vortag zu diesem Zeitpunkt neun Prozent zugelegt, der MDax immerhin gut vier Prozent. Am Ende allerdings blieben bei beiden weniger als ein Prozent Zugewinn zum Vortag. MDax-Mitglied Varta machte es da schon besser, ging mit einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung