Varta Aktie: Schneller als ursprünglich geplant!

Läuft hier der Rebound der Varta-Aktie? Zu Wochenbeginn sieht es durchaus so aus. Kurse unter 80 Euro, die wir vorige Woche bei der Varta-Aktie gesehen haben, mögen manchem gefühlt schon wieder sehr lange her vorkommen. Schließlich notiert die Varta-Aktie zu Wochenbeginn freundlich und markiert am Montag am frühen Nachmittagshandel Kurse im Bereich von gut 93 Euro. Damit hat sich die Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



