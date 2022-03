Varta-Aktie: Quartalszahlen stehen an!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Varta-Aktie befindet sich seit Mitte August 2021 in einem Abwärtstrend und hat ihren Höchstkurs mehr als halbiert. Die Mitteilung am 5. November 2021 hat das Vertrauen einiger Investoren erschüttert. Der Kurseinbruch seit Anfang 2022 war der allgemeinen Schwäche an den weltweiten Börsen geschuldet. Der Kurs der Varta-Aktie scheint durch den Krieg in der Ukraine in die Luft gesprengt worden zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



