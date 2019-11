Varta Aktie: Parabolischer Anstieg!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Varta Aktie | ISIN:DE000A0TGJ55 | WKN:A0TGJ5

Mit einem Kurssprung von über 25 % konnte dieses Wertpapier in den letzten Tagen glänzen. Natürlich laufen da die Oszillatoren, wie Rsi und Stochastik, in den überkauften Bereich. Hier wird es sehr wahrscheinlich in den nächsten Tagen Verkaufssignale geben. Allerdings sind diese dann eher kurzfristiger Natur. Solange die Trendindikatoren einen bullischen Aufwärtstrend bestätigen, droht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



