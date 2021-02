Varta-Aktie: Nur keine Panik!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Es war ein unsanftes Erwachen für die Anleger von Varta am heutigen Dienstag. Kurz nach Handelsbeginn ging es für die Aktie des Batterienherstellers um 4,2 Prozent in die Tiefe. Damit rutschte der Kurs knapp unter die 150-Euro-Marke, die erst in der vergangenen Woche wieder mühsam erobert werden konnte.

Es scheint jedoch nicht so, als wäre das schon der Beginn eines größeren Crashs



