Varta-Aktie: Noch ein weiter Weg!

Es ist genau eine Woche her, da befand sich die Aktie von Varta am Tiefpunkt: Auf 78,50 Euro waren die Papiere des Batterie-Herstellers im Xetra-Handel zurückgefallen, so wenig war für sie seit Mai 2020 nicht mehr aufgerufen worden. Doch die Stimmung hat sich trotz des anhaltenden Krieges in der Ukraine etwas aufgehellt. Am Montagmittag notiert die Varta-Aktie bei 91,50 – das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



