Varta-Aktie – Noch Pfeile im Köcher!!

Hier passiert gerade nichts! Die Varta-Aktie pausiert. Und doch darf von einer bullishen Grundstimmung für die Varta-Titel ausgegangen werden! So dürfte sich die Aufwärtsbewegung nach der gegenwärtigen Pause weiter fortsetzen. Schwächere Handelstage könnten so von Anlegern eher als Kaufgelegenheit genutzt werden. Doch der Reihe nach: Seit Anfang April verläuft die Varta-Aktie in einem Aufwärtstrendkanal. Zudem notiert der Wert deutlich über der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



