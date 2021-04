Varta-Aktie: Nichts als Monotonie!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Es gab für Varta zuletzt wieder Zugewinne, die gar nicht mal so schlecht ausfielen. Damit knüpfte das Unternehmen an die Performance aus dem März an. Damals zeigte sich die Aktie vor allem volatil. Zwischen dem Höchst- und Tiefststand lagen immerhin knapp 26%. Wer die Ein- und Ausstiegszeitpunkte also genau erwischte, konnte mit dem Batteriehersteller im letzten Monat gute Renditen erzielen.



