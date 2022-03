Varta-Aktie: Nicht nur Elektromobilität!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Auch die Varta-Aktie bekommt die Ukraine-Krise zu spüren, wenngleich nicht ganz so drastisch wie andere Wertpapiere. Gut möglich, dass die Anleger die allgemeine Wachstumsfantasie rund um den Batteriekonzern aktuell höher gewichten als die Risiken durch den Krieg in Osteuropa.

Tatsächlich gilt Varta in einigen Bereichen als stark zukunftsfähig. So will man beispielsweise eigene Akkus für Elektroautos produzieren. Das dürfte natürlich die größte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung