Varta Aktie: Nicht die leiseste Ahnung!

Die Aktie von Varta ist in dieser Börsenwoche bislang nicht gerade vom Erfolg verwöhnt: Nach einem Kurs von 118,80 Euro zum Xetra-Handelsschluss am Freitag, sind die Papiere des Batterie-Produzenten am Dienstag auf 112,10 Euro zurückgefallen – ein veritables Minus von fast sechs Prozent innerhalb von nur zwei Handelstagen. Auch der Mittwoch begann tiefrot. Doch wohin wird sich die Varta-Aktie mittelfristig entwickeln? ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



