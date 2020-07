Varta Aktie: Neue Kursziele!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Varta kann durch ihre enorm hohe Energiedichte in den Batterien überzeugen. Die Aussichten haben sich darüber hinaus in der Corona-Pandemie für das Unternehmen deutlich verbessert. Somit konnte die Varta Aktie neue Zwischenhochs erreichen und eine Performance im vergangenen Handelsjahr von +89,4 Prozent an der Börse Stuttgart erzielen. Außerdem hat das Unternehmen eine Zusage an Fördergeldern vom Deutschen Staat erhalten. Somit bekommt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



