Varta Aktie: Losgelöst und autonom!

Nach zwei etwas schwächeren Tagen an der Börse, hat sich die Aktie von Varta am Donnerstag wieder deutlich verbessert. Ein Kurs von 116,40 Euro nach dem Mittag bedeutete bei den Papieren des deutschen Batterie-Produzenten ein Plus von mehr als drei Prozent. In den vergangenen sieben Handelstagen hat sich die Varta-Aktie somit um rund 12 Prozent im Wert gesteigert. Das mag auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



