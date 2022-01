Varta-Aktie: Die Lage spitzt sich immer mehr zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Am Mittwoch ist die Varta-Aktie stark unter Druck geraten und unter die 100-Euro-Marke gefallen. Die Verluste beliefen sich am Ende des Tages auf über 7 Prozent. Eine solche Entwicklung hatte sich in den letzten Tagen bereits angedeutet, da die Kurse mehrere Unterstützungsmarken durchschlagen haben. Angefangen von der langfristigen Unterstützung bei 110 Euro über das Februar-Tief bei 105,10 Euro hin zu den ...



