Varta Aktie: Läuft!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Wenn man fragen würde, wie es bei Varta derzeit so geht, könnte eine passende Antwort mit einem Wort lauten: Läuft! Denn offensichtlich boomt die Nachfrage nach den kleinen Lithium-Ionen-Batteriezellen, welche Varta anbietet. So sehr, dass Varta erst diese Woche eine neue Lithium-Ionen-Zellenfabrik eröffnet hat. Das übrigens in Deutschland – es geht da um einen Neubau mit insgesamt ca. 15.000 qm Produktionsfläche, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung