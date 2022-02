Varta-Aktie: Kurslücke geschlossen – jetzt müssen Anschlusskäufe her!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Nach den starken Verlusten zum Wochenauftakt zeigt die Varta-Aktie am Dienstag eine gute Reaktion und steigt in einem anziehenden Gesamtmarkt um mehr als 3 Prozent an. Dabei gelingt es die Kurslücke vom Vortag zwischen 92,52 und 88,94 Euro vollständig zu schließen. Im Hoch steigt die Aktie bis auf 93,18 Euro und beendet den Handel an der Elektronikbörse Xetra bei 91,82 Euro.

