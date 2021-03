Varta-Aktie: Kommt dieses düstere Szenario?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Eine positive Gegenbewegung zum jüngsten Absturz? Lange lässt die Varta-Aktie mit einer solchen Reaktion auf sich warten. Bleiben die Signale der Bullen längerfristig aus, könnte sich jedoch ein gefährlicher Sog nach unten auftun. Am Mittwoch notierte das Papier am Vormittag nur leicht im Plus. Kursgewinne von 0,53 Prozent dürften nicht ausreichen, um schon bald die Trendwende herbeizuführen. Gute und schlechte Nachrichten Wer sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!