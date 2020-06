Varta-Aktie – Knoten geplatzt! Es geht aufwärts!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Varta mit deutlichem Zugewinn! Die Aktie löst sich von ihrer 200-Tage-Linie nach oben ab. Hintergrund für diese Kursentwicklung: Der Bund will Fördergelder in Höhe von 300 Millionen Euro für Varta freimachen – zum Aufbau einer Batterienzellenfertigung! Die Tranche in Höhe von 300 Millionen Euro wird in zwei Projekte aufgegliedert. Das erste mit einem Volumen von 198,5 Millionen Euro zur Entwicklung von



