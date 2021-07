Varta-Aktie: Kleines spannendes Dreieck!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Das könnte endlich was werden! Die Anleger kaufen die Varta-Aktie. Gerade in den vergangenen Wochen wurden selbst leichte Rücksetzer aufgefangen. Die Zuversicht der Börsianer für den Wert scheint zu wachsen. So prallt die Varta-Aktie auch bislang nicht am erreichten Widerstand nach unten ab.

Chance für die Varta-Aktie?

In den vergangenen Monaten hingegen schien der Bereich um 140 Euro eher als starke Verkaufszone zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung