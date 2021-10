Varta-Aktie: Keine einfache Aufgabe!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Bei der Varta-Aktie kam es von Mitte August bis weit in den September hinein zu einer kräftigen Abwärtsbewegung. Am 20. September setzte der Kurs bis auf 110,30 Euro zurück und testete dabei die Supportzone bei 108,90/111,85 Euro. Nach einer raschen Zwischenerholung bis 120,90 Euro wurde das September-Tief erneut angelaufen, aber nicht unterschritten. So bot sich der Aktie die Möglichkeit einer erfolgreichen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung