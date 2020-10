Varta-Aktie: Kann das Zufall sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Varta verkündete am Donnerstag die vorzeitige Verlängerung des Vertrags mit Vorstandschef Herbert Schein. Eigentlich hätte diese Entscheidung erst im kommenden Jahr angestanden. Die enormen Erfolge der letzten Jahre scheinen den Aufsichtsrat aber überzeugt zu haben. Am gleichen Tag ging es mit dem Kurs der Varta-Aktie tief in Richtung Kurskeller. Um fast sieben Prozent stürzten die Anteile ab, was bei einigen Beobachtern ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



