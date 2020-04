Varta-Aktie – Jetzt wieder abwärts?!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Wie im Lehrbuch! Der Kursverlauf der VARTA-Aktie in den vergangenen Wochen! Nach einem Ausbruch aus einem Aufwärtstrend ging es kräftig abwärts. So bildete sich ein Abwärtstrend-Kanal! Und im Bereich der unteren Begrenzung des Abwärtstrend-Kanals konnte sich eine Erholung durchsetzen! Denn in der Regel stellt die untere Begrenzung, die sogenannte Rückkehrlinie eines Trendkanals, eine gute Unterstützung dar. Mittlerweile hat die Erholung jedoch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung