Varta Aktie: Jetzt kommt das bahnbrechende Signal!

Varta konnte am Donnerstag mit einem massiven Kursgewinn (bezogen auf die vergangenen 1,5 Tage) deutlich punkten. Die Aktie ging ausgehend von 83 Euro auf mehr als 86 Euro aufwärts und hat damit wieder Kurs in Richtung 90 Euro genommen. Der Wert hatte in den zurückliegenden drei Monaten gleich 57 % gewonnen. Dabei ist der Kurs zwischenzeitlich zwar auf mehr als 90 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



