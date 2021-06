Varta-Aktie: Jetzt geht es los?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Wie die Nachrichtenagentur dpa-AFX meldet, wird Varta heute am Montag, dem 14. Juni, als der Hersteller von Batterien und Akkus ein neues Werk im schwäbischen Nördlingen in Betrieb nehmen. Laut dem Unternehmen sollen leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen für die sogenannten “Wearables” hergestellt werden.

In dieses Segment fallen Fitnessuhren oder Brillen mit Displays – all die kleinen Geräte, die am Körper oder in Kleidungsstücken getragen



