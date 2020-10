Varta-Aktie: Jetzt geben die Bullen Gas!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Der Kursverlauf der Varta-Aktie macht derzeit richtig Mut. Zwar konnte der Titel sich dem schwarzen Börsen-Mittwoch nicht entziehen, als es aufgrund er rapide steigenden Corona-Zahlen in so gut wie allen Branchen in den roten Bereich ging. Auffällig war jedoch, dass die Kurse zu keinem Zeitpunkt das Zwischentief vom Montag erreichten. Letzten Endes ging es „nur“ bis auf 102 Euro abwärts, sodass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung