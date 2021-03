Varta-Aktie: Ist das schon die Wende?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Eine scharfe Kurskorrektur prägte die Bilanz der Varta-Aktie in den vergangenen Wochen. Seit Tagen fragen sich die Anleger, ob unter den aktuellen Vorzeichen die Trendwende gelingen kann. Obwohl die Sorgen über eine fehlende Wachstumsfantasie nicht abreißen, gelang den Titel am Montag unter dem Einfluss der positiven Börsenstimmung zumindest ein leichtes Plus.

Ist Varta nun kaufenswert?

Auf fundamentaler Ebene sorgte der jüngste Kurssturz bei



