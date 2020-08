Varta-Aktie – Hier wird Höhenluft geschnuppert!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Sell on good News! So die erste Reaktion der Anleger auf die jüngsten Varta-Zahlen! Echte Überraschungen fehlten, eingepreist war im Kurs zudem die Prognoseanhebung. Und schon im Vorfeld der starken Zahlen kletterte der Wert weiter nach oben. Die Varta-Titel erreichten so knapp die Marke von 130 Euro. Hier sehen jedoch nur noch wenige Analysten deutliches Aufwärtspotenzial. Recht optimistisch die Privatbank Berenberg ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



