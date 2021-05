Varta-Aktie: Hier liegt die Zukunft!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Aktie von Varta ist von den Unsicherheiten im Gesamtmarkt der zurückliegenden Woche ebenfalls erfasst worden. Von einem Kurs von deutlich jenseits der 120 Euro waren die Papiere des Batterie-Herstellers auf nur noch knapp 112 Euro am Donnerstag abgerutscht. Doch die Varta-Aktie kam zurück, beendete nach einem Plus von mehr als drei Prozent am Freitag die Börsenwoche bei wieder 115,75 Euro. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung