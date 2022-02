Varta-Aktie: Hier ist weiterhin Geduld gefragt!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Nach dem Rückfall auf ein neues 20-Monats-Tief bei 87,30 Euro am 24. Januar konnte sich die Varta-Aktie Anfang Februar bis auf 100,96 Euro nach oben arbeiten, prallte vom Widerstand der 100-Euro-Marke aber wieder nach unten ab. Seitdem bestimmen die Bären das Geschehen. Der Dienstagshandel könnte der vierte Tag in Folge werden, an dem die Aktie Verluste verzeichnet.

