Varta Aktie: Der Hebel-Hammer!

Varta könnte in den kommenden Tagen den Ausbruch nach oben schaffen. Die Zeichen für einen Turnaround sind bestens, es fehlt ein kleiner 7%-Hebel als Hammer, so Analysten. Schon am Dienstag ging es um 1,2 % nach oben. Dies ist ein erster Fingerzeig, dem recht schnell weitere folgen dürften.

Varta: Branche wird stärker

Schon durch die politischen Rahmenbedingungen – Stichwort E-Mobilität – wird deutlich,



