Varta Aktie: Hammernachricht!

Varta hat in einem Jahr ein Plus von 97 % erzielt – bevor es auf Basis einer Studie bergab ging. Jetzt ging es wieder um mehr als 5,6 % aufwärts. Das unterstreicht: Varta ist die wertvollste moderne Aktie der Börse. Nel, Ballard und PowerCell Sweden haben in der vergangenen Woche gezeigt, warum die Unternehmen so wenig Rückhalt unter wirtschaftlichen (!) Analysten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



